Левандовски установил еще один рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Он забил 41 гол в 29 матчах.

Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги 4-й сезон подряд, что является рекордом, сообщает Kicker.

Также поляк превзошел, казалось бы, непоколебимый рекорд Герда Мюллера. В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 1969/1970 — 38, а рекорд он установил в чемпионате -1971/1972, когда отметился 40 мячами.