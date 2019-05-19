Левандовски считает, что "Бавария" заслужила чемпионство

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - о победе в чемпионате Германии. В последнем туре его команда обыграла "Айнтрахт" (5:1).

- Для нас это был финал. Мы знали, что сегодня мы должны не только победить, но также и показать, что мы чемпионы Германии. Мы очень хорошо играли, получали удовольствие и забили много голов, - цитирует форварда официальный сайт клуба. - Хотя сезон выдался непростым, мы заслужили чемпионство. Перед матчем я видел семьи Арьена и Франка. Должен сказать, что я чуть не расплакался. Сегодня я хотел победить в том числе и для них - для Рафы, Арьена и Франка (Рафиньи, Арьена Роббена и Франка Рибери - прим. "СЭ").

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