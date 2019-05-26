04:01 | Футбол — Германия

Левандовски считает, что "Бавария" провела очень хороший сезон

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Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - о матче с "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. В этой игре он сделал дубль

- Сегодня перед нами стояла лишь одна цель - победа в кубке. Я очень, очень доволен, - цитирует форварда официальный сайт "Баварии". -  Мы играли действительно хорошо и смогли добиться убедительной победы. За исключением двух опасных моментов у наших ворот в первом тайме, мы держали игру под своим контролем. Во втором тайме мы смогли забить. Победа в кубке это прощальный подарок для Франка (Рибери), Арьена (Роббена) и Рафиньи. В итоге у нас получился очень хороший сезон.

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РБ Лейпциг - Бавария

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/05/stimmen-zum-pokalsieg-gegen-leipzig

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