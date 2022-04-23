Левандовски рассказал, что проведет встречу с руководством «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что проведет новую встречу с руководством мюнхенского клуба, на котором будет обсуждаться его будущее в команде.

«Да, скоро планируется новая встреча. Пока не могу ничего добавить. Ситуация непростая», — сказал 33-летний поляк Sky Germany.

В нынешнем сезоне нападающий забил 48 голов в 43 матчах за мюнхенцев. В чемпионате Германии у него 33 мяча за 31 игру. Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.