Левандовски прокомментировал возвращение Хуммельса в дортмундскую "Боруссию"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию". 30-летний защитник летом присоединился к черно-желтым, за которых выступал с 2008 по 2016 год.
– Грустно, что он не захотел остаться, чтобы бороться за свое место. Теперь он наш соперник, – приводит DW Sports слова Левандовски.
30-летний футболист в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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Should Hummels have stayed with Bayern?– DW Sports (@dw_sports) July 23, 2019
Or can he lead Dortmund to silverware? pic.twitter.com/7dohL56A3I
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