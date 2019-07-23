Левандовски прокомментировал возвращение Хуммельса в дортмундскую "Боруссию"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию". 30-летний защитник летом присоединился к черно-желтым, за которых выступал с 2008 по 2016 год.

– Грустно, что он не захотел остаться, чтобы бороться за свое место. Теперь он наш соперник, – приводит DW Sports слова Левандовски.

30-летний футболист в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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