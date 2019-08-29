Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», информирует официальный сайт мюнхенцев. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021-го.

31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года. В текущем сезоне Левандовски провел 4 матча за команду и забил 6 голов.

В составе мюнхенцев пять раз становился чемпионом Германии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19), двукратным обладателем Кубка (2015/16, 2018/19) и трехкратным Суперкубка страны (2016, 2017, 2018).