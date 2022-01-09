Левандовски признан лучшим спортсменом года в Польше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом Польши по итогам 2021 года по версии ежедневной спортивной газета Przeglad Sportowy.

33-летний футболист в результате голосования болельщиков опередил еще 19 претендентов.

Левандовски получил награду лучшему спортсмену Польши в третий раз. Ранее он побеждал в 2015 и 2020 году.

Нападающий в этом сезоне провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 3 передачи.

По итогам 2021 года он претендовал на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч», которую в итоге выиграл Лионель Месси.