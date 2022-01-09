Левандовски признан лучшим спортсменом года в Польше
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом Польши по итогам 2021 года по версии ежедневной спортивной газета Przeglad Sportowy.
33-летний футболист в результате голосования болельщиков опередил еще 19 претендентов.
Левандовски получил награду лучшему спортсмену Польши в третий раз. Ранее он побеждал в 2015 и 2020 году.
Нападающий в этом сезоне провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 3 передачи.
По итогам 2021 года он претендовал на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч», которую в итоге выиграл Лионель Месси.
ROBERT LEWANDOWSKI ZWYCI?ZC? 87. Plebiscytu «Przegl?du Sportowego» na najlepszego sportowca Polski 2021! ?? GRATULUJEMY! ??? pic.twitter.com/MUjcFcxgbr— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) January 8, 2022
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