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Левандовски признан лучшим игроком сезона в бундеслиге по версии футболистов

17:59
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2020/21 бундеслиги по мнению футболистов, информирует пресс-служба мюнхенского клуба.

За игрока проголосовало 75,9 процентов голосов. Второе место занял нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд (7,1%), третье — Томас Мюллер (3,5%).

Это пятая подобная награда 32-летнего поляка в карьере. В прошлом сезоне футболист забил 41 гол в 29 матчах.

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