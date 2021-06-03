Левандовски признан лучшим игроком сезона в бундеслиге по версии футболистов
17:59
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2020/21 бундеслиги по мнению футболистов, информирует пресс-служба мюнхенского клуба.
За игрока проголосовало 75,9 процентов голосов. Второе место занял нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд (7,1%), третье — Томас Мюллер (3,5%).
Это пятая подобная награда 32-летнего поляка в карьере. В прошлом сезоне футболист забил 41 гол в 29 матчах.
Читайте также
С кем Россия сыграет, если победит Канаду? И почему США не будет до финала? Полные расклады на плей-офф чемпионата мира
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю