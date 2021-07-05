Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» в минувшем сезоне
02:33
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан болельщиками лучшим игроком сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте клуба.
За 32-летнего поляка проголосовали 76,8 процента голосов. Второе место занял полузащитник Томас Мюллер (10,3%), третье — полузащитник Джошуа Киммих (6,9%).
В минувшем сезоне Левандовски провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов.
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