Левандовски прервал 11-матчевую голевую серию и впервые не забил в сезоне бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не смог поразить ворота «Фортуны» в матче чемпионата Германии (4:0).

Поляк впервые в сезоне не забил в бундеслиге и прервал 11-матчевую голевую серию, в течение которой он отличился 16 раз.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате, отставая на 1 очко от «Боруссии» из Менхенгладбаха. Левандовски в споре бомбардиров оторвался от ближайшего преследователя Тимо Вернера из «Лейпцига» на 5 мячей.