Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по количеству мячей в 20-ти турах чемпионата Германии

11:00
Теги:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнялся по количеству мячей в 20-ти турах Бундеслиги с одним из лучших бомбардиров в истории футбола Гердом Мюллером.

В матче 20-го тура чемпионата Германии против «Майнца» Левандовски забил 22-й гол в текущем сезоне. За 57-летнюю историю Бундеслиги подобное удавалось только Мюллеру. В сезоне 1972/1973 он также забил 22 мяча в 20 матчах.

Герд Мюллер играл на позиции нападающего за «Баварию» с 1964-го по 1979 год и забил за них 565 мячей. Для сравнения, на счету у Левандовски пока 150 мячей.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир