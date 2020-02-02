Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по количеству мячей в 20-ти турах чемпионата Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнялся по количеству мячей в 20-ти турах Бундеслиги с одним из лучших бомбардиров в истории футбола Гердом Мюллером.

В матче 20-го тура чемпионата Германии против «Майнца» Левандовски забил 22-й гол в текущем сезоне. За 57-летнюю историю Бундеслиги подобное удавалось только Мюллеру. В сезоне 1972/1973 он также забил 22 мяча в 20 матчах.

Герд Мюллер играл на позиции нападающего за «Баварию» с 1964-го по 1979 год и забил за них 565 мячей. Для сравнения, на счету у Левандовски пока 150 мячей.