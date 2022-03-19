Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в матче 27-го тура чемпионата Германии против «Униона».
Для поляка гол стал 30-м в текущем сезоне бундеслиги. Это уже 5-й сезон для Левандовски с 30+ голами в чемпионате Германии, и он повторил рекорд легендарного форварда Герда Мюллера.
Примечательно, что ни одному другому футболисту не удавалось забить больше 30 голов в бундеслиге чаще, чем один раз.
В текущем сезоне 33-летний форвард проводит 37-ю игру на клубном уровне с учетом всех турниров и за это время отметился 45 голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.03
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|19.03
|17:30
|
Герта – Хоффенхайм
|3 : 0
|19.03
|17:30
|
Гр. Фюрт – Фрайбург
|0 : 0
|19.03
|17:30
|
Майнц – Арминия
|4 : 0
|19.03
|17:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 2
|19.03
|20:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|20.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.03
|19:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|20.03
|21:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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