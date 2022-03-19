Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в матче 27-го тура чемпионата Германии против «Униона».

Для поляка гол стал 30-м в текущем сезоне бундеслиги. Это уже 5-й сезон для Левандовски с 30+ голами в чемпионате Германии, и он повторил рекорд легендарного форварда Герда Мюллера.

Примечательно, что ни одному другому футболисту не удавалось забить больше 30 голов в бундеслиге чаще, чем один раз.

В текущем сезоне 33-летний форвард проводит 37-ю игру на клубном уровне с учетом всех турниров и за это время отметился 45 голами.