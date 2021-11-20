Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
«Бавария» проиграла «Аугсбургу» в матче 12-го тура чемпионата Германии (1:2). Автором единственного мяча у мюнхенцев стал форвард Роберт Левандовски.
33-летний поляк забил 11-й раз в выездных матчах против «Аугсбурга». Он повторил рекорд легендарного форварда мюнхенцев Герда Мюллера, который забивал столько же в выездных матчах против одного клуба в бундеслиги. На его счету 11 мячей в ворота «Шальке».
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