Левандовски поразил TikTok огненным танцем. Это видео заставит вас улыбнуться

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал в своем аккаунте TikTok новое видео. 31-летний польский футболист показал подписчикам танец в собственном исполнении под песню Drake — Toosie Slide.

За сутки видео набрало 5 миллионов просмотров и 550 тысяч лайков. Видео стало вирусным.

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за «Баварию», забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.