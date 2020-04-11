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Левандовски поразил TikTok огненным танцем. Это видео заставит вас улыбнуться

15:01
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал в своем аккаунте TikTok новое видео. 31-летний польский футболист показал подписчикам танец в собственном исполнении под песню Drake — Toosie Slide.

За сутки видео набрало 5 миллионов просмотров и 550 тысяч лайков. Видео стало вирусным.

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за «Баварию», забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.

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