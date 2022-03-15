Левандовски получил травму колена на тренировке «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был вынужден досрочно завершить сегодняшнюю тренировку, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 33-летний поляк поскользнулся во время отработки ударов по воротам, после чего длительное время лежал на газоне. После консультации с врачами футболист попытался продолжить занятие, но вскоре покинул поле, хромая.

Левандовски отправился на обследование, результаты которого станут известны позднее. Сообщается, что у футболиста повреждение правого колена.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Баварию».