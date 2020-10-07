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Левандовски получил степень магистра физического воспитания

08:52
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил степень магистра физического воспитания в Университете спорта и образования в Польше. В 2017 году футболист прошел курсы физического воспитания и администрирования, сообщает La Otra Cara Deporte.

Нападающий в сезоне-2019/20 провел 47 игр и забил 55 голов. Поляк стал лучшим бомбардиром «Баварии», обладателем Суперкубка Европы, чемпионом Германии, чемпионом Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим нападающим и лучшим игроком года УЕФА.

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