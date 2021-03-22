Левандовски получил государственную награду в Польше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски 22 марта получил государственную награду из рук президента Польши Анджея Дуды, сообщает Twitter главы страны.

Речь идет о Командорском кресте ордена Возрождения Польши.

«Роберт — наш национальный герой, и дело тут касается не только спорта. Вы прекрасно представляете Польшу на международной арене, заставляете весь мир говорить лестные слова о стране. Спасибо», — заявил Дуда.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 32-летний поляк провел 25 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 6 результативных передач.