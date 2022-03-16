Левандовски покинет летом «Баварию», если не продлит контракт с клубом

Нападающий Роберт Левандовски намерен летом покинуть «Баварию», если не договорится о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение поляка с клубом рассчитано до 2023 года. Однако футболист хочет заключить новый договор и крайне недоволен тем, что мюнхенский клуб затягивает переговорный процесс.

По нынешнем контракту Левандовски получает в «Баварии» от 23 до 25 миллионов евро до уплаты налогов (сумма меняется в зависимости от бонусов). «Бавария» не сможет значительно повысить зарплату игроку, так как установила потолок зарплат в команде — не более 25 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Баварию».