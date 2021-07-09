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Левандовски поиграл в футбол во время отдыха в Сардинии с местными детьми

21:58
Роберт Левандовски. Фото ФК «Бавария»
Роберт Левандовски. Фото ФК «Бавария»
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поиграл в футбол во время отдыха в Сардинии (Италия) с местными детьми.

Во время прогулки форвард решил порадовать и развлечь детей, которые играли в мяч на улице.

В сезоне-2020/21 Левандовски вместе с «Баварией» стал победителем чемпионата Германии, обладателем Суперкубка Германии и Суперкубка УЕФА, а также выиграл клубный чемпионат мира. Сборная Польши в составе с Левандовски заняла последнее, 4-е место в группе E на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Иван Торопцев все материалы автора

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