Левандовски поиграл в футбол во время отдыха в Сардинии с местными детьми

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поиграл в футбол во время отдыха в Сардинии (Италия) с местными детьми.

Во время прогулки форвард решил порадовать и развлечь детей, которые играли в мяч на улице.

? Robert Lewandowski, en plenas vacaciones en Cerde?a, se echa una pachanga con unos chavales pic.twitter.com/zoPs9eD7we — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 9, 2021

В сезоне-2020/21 Левандовски вместе с «Баварией» стал победителем чемпионата Германии, обладателем Суперкубка Германии и Суперкубка УЕФА, а также выиграл клубный чемпионат мира. Сборная Польши в составе с Левандовски заняла последнее, 4-е место в группе E на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.