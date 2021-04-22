Левандовски поделился мыслями о завершении карьеры

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«В данный момент я играю за «Баварию», лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнерами. Я хочу играть в футбол на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может произойти в ближайшие 3-4 года, хочу играть еще как минимум 5 лет. Может, буду играть и дольше, если смогу», — приводит GQ слова Левандовски.

Левандовски дебютировал в футболе на взрослом уровне в 2005 году в составе польской «Дельты». Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года, на счету 32-летнего форварда 42 гола и 8 результативных передач в 36 матчах за команду в сезоне-2020/21.