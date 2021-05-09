Левандовски поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал чемпионство клуба. Команда одержала победу в чемпионате Германии 9-й раз подряд.

«Для нас было неважно, что произошло в Лейпциге. Самым важным было показать на поле, что мы чемпионы Германии и заработать три очка.

Мы показали отличную игру. Я все время показываю свой максимум и стараюсь отдать все ради команды. Мы продолжаем развиваться – это просто невероятно. Я могу быть благодарным за то, что получил так много голевых передач от своих товарищей по команде», - приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».

Левандовски сделал хет-трик в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0). В текущем сезоне он забил 39 мячей в бундеслиге и приблизился к рекорду экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за один сезон.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 31-й раз в истории после поражения «Лейпцига» от дортмундской «Боруссии» — за два тура до конца чемпионата мюнхенский клуб стал недосигаем для соперников, набрав 74 очка.