Левандовски — первый в текущем сезоне игрок, кому удалось забить 40 голов
17:57
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Германии против «Кельна». 31-летний польский футболист стал первым игроком в сезоне-2019/20, кому удалось достичь отметки в 40 забитых мячей, учитывая игры за клуб и сборную, сообщает Bleacher Report.
В 37 играх во всех турнирах Левандовски забил 40 голов и сделал 5 результативных передач.
Robert Lewandowski is the first player to score 40 goals for club and country this season ? pic.twitter.com/QJ4U5qohyl— B/R Football (@brfootball) February 16, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...