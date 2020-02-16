Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Германии против «Кельна». 31-летний польский футболист стал первым игроком в сезоне-2019/20, кому удалось достичь отметки в 40 забитых мячей, учитывая игры за клуб и сборную, сообщает Bleacher Report.

В 37 играх во всех турнирах Левандовски забил 40 голов и сделал 5 результативных передач.