Левандовски объяснил, почему отдал первое место в голосовании за лучшего игрока мира по версии FIFA Жоржиньо

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски объяснил, почему отдал первое место в голосовании за лучшего игрока мира по версии FIFA полузащитнику «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо.

«Я всегда смотрю на атакующих футболистов, но нужно оставаться нейтральным, — приводит слова Левандовски Низаар Кинсела в Twitter. — То, что выиграл Жоржиньо, значит многое. Этот год был сумасшедшим для него с «Челси» и сборной Италии. Он также забивал важные мячи, несмотря на то что играет «шестерку ».

В 2021 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и одержал победу на чемпионате Европы с национальной командой Италии.