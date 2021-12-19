Левандовски — о «Золотом мяче»: «Было грустно, что в 2020 году награду отменили»
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своих эмоциях после церемонии вручения «Золотого мяча».
«Было грустно, что в 2020 году награду отменили, — приводит слова Левандовски Bayern & Germany. — Мы все знаем, что Месси — большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Лионелям — большая честь для меня».
Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнего поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.
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