Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своих эмоциях после церемонии вручения «Золотого мяча».

«Было грустно, что в 2020 году награду отменили, — приводит слова Левандовски Bayern & Germany. — Мы все знаем, что Месси — большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Лионелям — большая честь для меня».

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнего поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.