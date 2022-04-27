Левандовски недоволен заявлением Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст его летом
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не доволен тем, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич считает, что футболист этим летом не покинет команду, сообщает Sport Bild.
По данным источника, поляк хочет покинуть мюнхенский клуб, так как его не устраивает игровая система тренера Юлиана Нагельсманна. Левандовского разозлило заявление Салихамиджича, так как футболист не раз публично говорил о желании покинуть «Баварию».
Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|
14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|
15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|- : -
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|- : -
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|26
|1
|6