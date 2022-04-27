Левандовски недоволен заявлением Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст его летом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не доволен тем, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич считает, что футболист этим летом не покинет команду, сообщает Sport Bild.

По данным источника, поляк хочет покинуть мюнхенский клуб, так как его не устраивает игровая система тренера Юлиана Нагельсманна. Левандовского разозлило заявление Салихамиджича, так как футболист не раз публично говорил о желании покинуть «Баварию».

Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.