Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:33

Левандовски недоволен заявлением Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст его летом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не доволен тем, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич считает, что футболист этим летом не покинет команду, сообщает Sport Bild.

По данным источника, поляк хочет покинуть мюнхенский клуб, так как его не устраивает игровая система тренера Юлиана Нагельсманна. Левандовского разозлило заявление Салихамиджича, так как футболист не раз публично говорил о желании покинуть «Баварию».

Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Овчарка нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью». Первенство России прервали из-за страшной смерти 12-летней шахматистки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоан Лапорта исключил переход Холанна в «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости