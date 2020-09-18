Левандовски не только суперголеадор. Восхититесь его голевым пасом на Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отдал эффектный голевой пас в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (8:0). При счете 5:0 он отдал передачу рабоной на Томаса Мюллера, а тот забил в одно касание.

Сам Левандовски также не ушел с поля без гола, реализовав пенальти.