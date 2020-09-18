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Левандовски не только суперголеадор. Восхититесь его голевым пасом на Мюллера

18 сентября 2020, 23:58
Рабона Роберта Левандовски. Фото Twitter
Рабона Роберта Левандовски. Фото Twitter
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отдал эффектный голевой пас в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (8:0). При счете 5:0 он отдал передачу рабоной на Томаса Мюллера, а тот забил в одно касание.

Сам Левандовски также не ушел с поля без гола, реализовав пенальти.

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