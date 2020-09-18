Левандовски не только суперголеадор. Восхититесь его голевым пасом на Мюллера
18 сентября 2020, 23:58
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отдал эффектный голевой пас в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (8:0). При счете 5:0 он отдал передачу рабоной на Томаса Мюллера, а тот забил в одно касание.
Сам Левандовски также не ушел с поля без гола, реализовав пенальти.
Левандовский выдал ассист рабоной на Мюллера ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 18, 2020
Роберт, что ты творишь ?https://t.co/A8CUIkmdIT pic.twitter.com/Jj4IAYN2kb