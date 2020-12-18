Левандовски не голосовал за Роналду и Месси при выборе игрока года

ФИФА опубликовала полные итоги голосования за лучших игроков и тренеров 2020 года. В нем приняли участие журналисты, а также капитаны и главные тренеры всех сборных, входящих в ФИФА.

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, который стал победителем голосования, на первое место поставил полузащитника Тиагу Алькантару, на второе — Неймара, а на третье — Кевин де Брейне.

При выборе вратаря года Левандовски проголосовал за Мануэля Нойера («Бавария»), Марка-Андре тер Штегена («Барселона») и Алиссона («Ливерпуль»), которых поставил на первое, второе и третье места соответственно. Победителем стал — игрок мюнхенского клуба.

При выборе тренера года поляк проголосовал за Ханси Флика («Бавария»), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Улена Лопетеги («Севилья»), которых поставил на первое, второе и третье места соответственно. Победителем стал наставник «красных».