Левандовски назвал уход Рибери, Роббена и Рафиньи концом эпохи

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением относительно ухода из команды полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери, а также защитника Рафиньи.

– После тренировки я специально побыстрее закончил со всеми процедурами, чтобы вовремя прийти на пресс-конференцию Рафы. Классный футболист и классный парень, – цитирует Левандовски пресс-служба мюнхенцев.

Воспоминания о том, что мы все вместе пережили на протяжении последних лет, останутся навсегда. Эта дружба продолжится и после завершения карьеры. Мы определенно будем еще часто видеться и продолжим поддерживать контакт.

Невероятная эпоха подходит к концу. Все трое замечательные люди, мы будем скучать по ним. После всего того, что мы вместе пережили в течение последних лет, очень грустно осознавать, что они уходят. Но после того как что-то заканчивается, начинается что-то новое. Мы должны быть к этому готовы.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен – с 2009, Рафинья – с 2011. Все три футболиста покинут немецкий клуб по окончании сезона.