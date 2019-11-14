Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назвал сильнейшего защитника, против которого играл.

— Есть много хороших защитников, но всегда было здорово играть против Серхио Рамоса, — цитирует Левандовски Goal. — Я всегда был рад возможности конкурировать с ним.

В 18 матчах текущего сезона на счет Левандовски 23 гола. Он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, который забивал в каждом из стартовых 11 туров.

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