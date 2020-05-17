Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назвал пять лучших нападающих в мире на данный момент.

— Трудный вопрос. Если говорить о классических девятках, то назову Карима Бензема, Тимо Вернера, Луиса Суареса, Серхио Агуэро и Кильяна Мбаппе, — приводит слова Левандовского Sport Bild.

Ранее ESPN назвал переход польского нападающего из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 лучшим трансфером в истории на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 39 голов и 5 результативных передач в 33 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.

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