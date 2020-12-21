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Левандовски назвал кумиров молодости

18:22
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, кто был его кумиром в молодости.

«Моими кумирами были Дель Пьеро, Тьерри Анри, Роберто Баджо, — цитирует France Football Левандовского. - Восхищался ими. В молодости любил следить за игрой этих футболистов. На тот момент я мечтал о больших стадионах. Хотелось почувствовать эту атмосферу».

17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). В нынешнем сезоне чемпионата Германии футболист в 12 матчах отметился 17 голами и 4 результативными передачами.

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