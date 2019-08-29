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Левандовски назвал «Баварию» одной из трех крупнейших команд в мире

17:40
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который сегодня, 29 августа, продлил контракт с мюнхенской командой, уверен, что его клуб достигнет больших высот в ближайшие несколько лет, информирует пресс-служба красных.

— «Бавария» стала для меня родным местом, — приводит слова Левандовски пресс-служба мюнхенцев. — Чувствую также себя очень комфортно со своей семьей в Мюнхене. Убежден, что команда еще достигнет тмногого в ближайшие несколько лет. «Бавария» является одним из трех крупнейших клубов в мире. Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба".

Левандовски продлил контракт с «Баварией»

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