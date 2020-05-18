Левандовски может забить 40 голов за чемпионат? Флик считает, что шансы есть

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился мнением о шансах нападающего Роберто Левандовского побить рекорд Герда Мюллера. Он в сезоне-1971/72 забил 40 голов за сезон в Бундеслиге. На счету поляка 26 мячей (в сезоне — 40) и 8 матчей в запасе.

— Леви производит хорошее впечатление, думаю, он в отличной форме, — цитирует Флика Goal. Он снова забил, теперь у него 26 мячей и еще 8 игр, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. Это будет нелегко, но у него есть шансы. Если кто-то может сделать это, то он.

Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд. Ранее ESPN назвал переход польского нападающего из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 лучшим трансфером в истории на правах свободного агента.

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