13:30 | Футбол — Германия

Левандовски может продлить контракт с "Баварией"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может продлить соглашение с мюнхенцами, информирует Kicker. По данным источника, желание выразил сам игрок.

Текущий контракт поляка с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Левандовски провел 46 матчей за "Баварию", забил 38 голов и отдал 7 результативных передач. 

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего поляка в 70 миллионов евро.

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