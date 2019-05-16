Левандовски может продлить контракт с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может продлить соглашение с мюнхенцами, информирует Kicker. По данным источника, желание выразил сам игрок.

Текущий контракт поляка с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Левандовски провел 46 матчей за "Баварию", забил 38 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего поляка в 70 миллионов евро.

REPORT: Manchester United and PSG have inquired about Robert Lewandowski, who is reportedly looking to extend his contract with Bayern Munich until 2022. [kicker] pic.twitter.com/fjfdn6ywRo – DW Sports (@dw_sports) 16 мая 2019 г.

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