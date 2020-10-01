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Левандовски — лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА

19:34
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии УЕФА.

В минувшем сезоне поляк забил 55 голов и отдал 10 результативных передач в 47 матчах за команду из Мюнхена. Кроме того, в составе «Баварии» Левандовски выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Поляк выиграл голосование с большим отрывом, набрав 477 баллов. Его ближайший преследователь — Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — заработал 90 баллов, у занявшего третье место Мануэля Нойера («Бавария») 66 баллов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

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