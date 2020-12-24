Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком 2020 года по версии британского издания The Guardian. В 2020 году Левандовски выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, он был признан лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА.

В тройку лучших игроков также вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они также вошли в топ-3 футболистов по итогам голосования ФИФА.

1. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

2. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)

4. Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

5. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

6. Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия» Д)

7. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

8. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)

10. Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»)