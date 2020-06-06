Левандовски и Мюллер пропустят матч с «Боруссией» Менхенгладбах из-за перебора карточек

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник Томас Мюллер пропустят матч 31-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» (Менхенгладбах). Они не сыграют из-за перебора желтых карточек.

В первом тайме матча 30-го тура против «Байера» оба игрока получили получили желтую карточку, которая стала для них пятой в сезоне. Таким образом, они не смогут принять участие в следующей игре.

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 13 июня и начнется в 19.30 по московскому времени.