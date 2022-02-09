Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может стать игроком «Реала», сообщает AS.

По данным источника, футболист сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в мадридском клубе. Левандовски может покинуть «Баварию» летом 2022 года.

Отмечается, что «Реал» может переключиться на форварда в случае неудачи в покупке игрока дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.