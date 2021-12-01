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Левандовски хочет перейти в «Реал»

22:05
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет летом покинуть клуб, сообщает As.

По информации источника, футболист попросил своего агента Пини Захави постараться организовать трансфер в «Реал».

Контракт 33-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/30/primera/1638300625_018486.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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