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Левандовски: «Гвардиола научил меня смотреть на футбол с другой стороны»

12 октября, 11:22
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о работе с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, как ее использовать в игре. После работы с ним я мыслю в футболе по-другому, потому что вижу футбол со стороны, с другого угла. Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл лучше, как быть на шаг впереди соперника. Мы общались, Пеп часто объяснял мне тактику, говорил: «Я не могу помочь тебе стать сильнее как форварду, потому что ты и так хорош, но могу помочь партнерам доставить мяч в штрафную, а там ты уже знаешь, что делать», — приводит слова Левандовского Marca.

Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенская команда трижды становилась чемпионом Германии и дважды — обладателем Кубка Германии.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/bundesliga/2021/10/11/6163bb7b22601df65f8b4606.html

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