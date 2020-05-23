Левандовски грозит дисквалификация. Бомбардир «Баварии» может пропустить матч года

Нападающий «Баварии» и лучший бомбардир чемпионата Германии Роберт Левандовски «повис» на карточке: он уже получил четыре предупреждения, и очередное такое наказание в сегодняшней игре 27-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» (начало в 19.30) приведет к дисквалификации поляка.

В таком случае он пропустит важнейший матч: во вторник, 26 мая, с главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул — дортмундской «Боруссией». (Александр Бобров)

Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что сегодня первую желтую карточку получит игрок «Баварии», равен 2,35, «Айнтрахта» — 1,55.

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