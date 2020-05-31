Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны» (5:0). Он стал единоличным лидером в рейтинге лучших бомбардиров сезона в Европе. Его текущий результат — 29 голов в Бундеслиге за 27 встреч.

Его главный преследователь в споре за «Золотую бутсу» —форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (27 голов в 26 матчах). Чемпионат Италии возобновится в середине июня. На третьей позиции нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер с 24 голами.

В активе у польского нападающего 43 гола в текущем сезоне во всех турнирах. Поляк повторил свой рекорд результативности за одну кампанию. Столько же мячей он забил в сезоне-2016/17.

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