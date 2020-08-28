Левандовски дал бы себе «Золотой мяч»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски считает, что он заслужил «Золотой мяч». В 2020 году премия вручаться не будет.

— Komu Robert Lewandowski wr?czy?by Z?ot? Pi?k??

— Sobie ?



Ju? wkr?tce ca?a rozmowa! ? pic.twitter.com/jrV2vEauf0 — Kana? Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 28, 2020

— Кому Роберт Левандовски вручил бы «Золотой мяч»?

— Себе, — сказал поляк на видео, опубликованном на Kana? Sportowy.

32-летний поляк в прошлом сезоне выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Он провел 47 матчей во всех турнирах и забил 55 мячей при десяти голевых передачах.