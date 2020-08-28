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Левандовски дал бы себе «Золотой мяч»

28 августа 2020, 23:59
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски считает, что он заслужил «Золотой мяч». В 2020 году премия вручаться не будет.

— Кому Роберт Левандовски вручил бы «Золотой мяч»?

— Себе, — сказал поляк на видео, опубликованном на Kana? Sportowy.

32-летний поляк в прошлом сезоне выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Он провел 47 матчей во всех турнирах и забил 55 мячей при десяти голевых передачах.

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