Лев заявил, что Мюллер может получить вызов в сборную Германии в будущем

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не исключил, что полузащитник "Баварии" Томас Мюллер может получить вызов в национальную команду.
Ранее Лев заявил, что больше не будет вызывать Мюллера. В число исключенных из бундестим также попали защитники Матс Хуммельс и Джером Боатенг.
Сам Мюллер признался, что был шокирован решением Лева больше не вызывать его в национальную команду. Спортсмен добавил, что еще может играть в футбол на самом высоком уровне.
- В данный момент я не планирую вызывать Томаса Мюллера, как я ему и сказал, однако в футболе никогда нельзя быть в чём-то абсолютно уверенным, — приводит Bild am Sonntag слова Лева. — Дверь не закрыта.
29-летний Мюллер провел 100 матчей в составе сборной Германии и забил 38 голов.
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