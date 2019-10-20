Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Лев — о травме Зюле: «Это очень горькая новость, его потеря болезненна для сборной Германии»

13:13
Теги:

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал травму защитника «Баварии» Никласа Зюле. Игрок получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Футболисту потребуется операция. Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев.

— Это очень горькая новость, его потеря болезненна для нас, вся сборная желает ему скорейшего выздоровления! — приводит пресс-служба бундестим слова Лева.

Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте. 24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир