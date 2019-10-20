Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал травму защитника «Баварии» Никласа Зюле. Игрок получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Футболисту потребуется операция. Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев.

— Это очень горькая новость, его потеря болезненна для нас, вся сборная желает ему скорейшего выздоровления! — приводит пресс-служба бундестим слова Лева.

Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте. 24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Bundestrainer Joachim L?w ?ber den Kreuzbandriss von Niklas #S?le: «Das ist eine ganz bittere Nachricht, sein Ausfall ist auch f?r uns schmerzlich. Alle von der Nationalmannschaft w?nschen ihm gute Besserung!» #DieMannschaft #ComeBackStronger pic.twitter.com/8htpCNXHCw — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 20, 2019

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