Летом "Бавария" может потратить на трансферы 250 миллионов евро

"Бавария" может потратить на летние переходы 250 миллионов евро, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что немецкий клуб проявляет интерес к защитнику "Атлетико" Люка Эрнандесу, полузащитнику "Байера" Каю Хавецу, а также, форвардам "Лейпцига" Тимо Вернеру и "Челси" Каллуму Хадсону-Одои.

При этом, "Бавария" может расстаться с Матсом Хуммельсом или Джеромом Боатенгом. Вместо Эрнандеса рассматривается вариант с Марио Эмпосо из "Эспаньола". А в случае, если у мюнхенцев не получится купить Хадсона-Одои, они обратят внимание на Жоау Секейру из "Бенфики".