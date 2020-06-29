Летнее трансферное окно в Германии будет открыто 1 июля

Летнее трансферное окно в Германии для футбольных клубов будет открыто на один день 1 июля. Затем возможность дозаявок возобновиться с 15 июля по 5 октября, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Однодневный период предназначен для регистрации уже заключенных контрактов, срок действия которых начинается с 1 июля 2020 года. Второй этап трансферного окна продлен в связи с более поздним окончанием сезона-2019/20 в других лигах и более поздним началом игр.