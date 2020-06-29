Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Летнее трансферное окно в Германии будет открыто 1 июля

29 июня 2020, 18:40

Летнее трансферное окно в Германии для футбольных клубов будет открыто на один день 1 июля. Затем возможность дозаявок возобновиться с 15 июля по 5 октября, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Однодневный период предназначен для регистрации уже заключенных контрактов, срок действия которых начинается с 1 июля 2020 года. Второй этап трансферного окна продлен в связи с более поздним окончанием сезона-2019/20 в других лигах и более поздним началом игр.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир