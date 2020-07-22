Лерой Сане: «Уверен, что у меня хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

Нападающий Лерой Сане рассказал о своем переходе в «Баварию» из «Манчестер Сити» и оценил шансы мюнхенской команды в Лиге чемпионов.

— Я хотел что-то поменять в карьере, попробовать что-то новое, — приводит Bild слова Сане. — В игре «Баварии» фланги очень важны, это мне идеально подходит. Для меня это важно. Я мог перейти сюда еще в 2016 году, но тогда не видел перспективы в клубе для себя. Арьен Роббен и Франк Рибери тогда были в отличной форме, а я еще не был готов к такому. Мне тогда было еще рано переходить в клуб вроде «Баварии».

Игроки в «Баварии» голодны до больших побед и сфокусированы на этой цели. У клуба серьезные задачи, уверен, что у меня вполне реальные и хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов с этой командой. «Бавария» может выиграть даже в этом году, команда вернулась очень сильной и стабильной после паузы из-за пандемии.