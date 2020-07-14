Нападающий «Баварии» Лерой Сане поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве игрока мюнхенской команды.

— Первое занятие прошло отлично, — цитирует пресс-служба «Баварии» Сане. — Мы занимались в маленькой группе с Никласом Зюле, но я был очень рад вернуться на поле и провести свою первую тренировку на базе «Баварии». Я вне себя от радости.

3 июля Сане подписал контракт с «Баварией» до конца июня 2025 года, перейдя из «Манчестер Сити».

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче сезона-2019/20 — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».