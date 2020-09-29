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Лерой Сане не сыграет в Суперкубке Германии против «Боруссии» из-за травмы колена

15:30
Лерой Сане. Фото Twitter
Лерой Сане. Фото Twitter
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Новичок «Баварии» Лерой Сане не примет участия в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» из Дортмунда, сообщает пресс-служба мюнхенцев. 24-летний форвард сборной Германии получил травму колена. Также под вопросом участие Давида Алабы.

Сане перешел в «Баварию» этим летом из «Манчестер Сити» и на данный момент принял участие в двух играх чемпионата Германии и встрече за Суперкубок УЕФА против «Севильи» (2:1).

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 30 сентября в Мюнхене, начало — в 21.30 по московскому времени.

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